Hechingen Nach Mord: Polizei nimmt Tatort unter die Lupe

Sie habe sich dafür mit der Familie am Freitagvormittag extra am Tatort getroffen und alles besprochen. Die Familie habe sich sehr verständnisvoll gezeigt. Die Erleichterung darüber ist Bachmann anzumerken.

Sie habe auch zugesagt, dass nach Abschluss der Polizeiarbeit am Montagabend die Kerzen und Erinnerungsgegenstände wieder dort aufgestellt werden können. "Solange die Familie das so will, schreiten wir da natürlich nicht ein", versichert sie.

Für die Arbeit der Polizei wird am Montag in Hechingen der Platz zwischen Einmündung Runkellenstraße, Metzgerei Sickinger und der Einmündung der Oberen Mühlstraße in die Untere Mühlstraße von 11 bis 16 Uhr gesperrt. An der Johannesbrücke wird ein Vorposten stehen, der Verkehrsteilnehmer auf die Sperrung hinweist.