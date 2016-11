Hechingen Muslimische Sicht auf Dialog der Religionen

Der islamische Theologe ist deutschlandweit bekannt, weil er als Imam in der "House of One"-Stiftung in Berlin mitarbeitet. Dort soll ein Religionsgebäude entstehen, das eine christliche Kirche, eine Synagoge und eine Moschee unter einem Dach beherbergt. Im Mittelpunkt soll ein gemeinsamer Begegnungsraum stehen.

In der Hechinger Synagoge sprach Kadir Sanci über das Thema "Migration aus muslimischer Sicht", ein Beitrag zu einer Vortragsreihe in Kooperation mit dem Stuttgarter Lehrhaus, die den interreligiösen Dialog fördern soll. Dass an diesem Abend keine Hechinger Muslime in die Synagoge kamen, fiel den nicht gerade zahlreichen Besuchern des Abends auf.

San ci schilderte, dass zu der Zeit, als Mohammed in Mekka seine ersten Offenbarungen hatte und wenig später erste Anhänger um sich scharte, diese von den herrschenden Araberclans schwer verfolgt wurden. Manche suchten Asyl in benachbarten christlichen Königreichen, auch Medina war eigentlich ein Exil. Die ersten Muslime waren in diesen Situationen immer darauf angewiesen, mit Anhängern anderer Religionen in Dialog zu treten. Die Erkenntnisse aus dieser Zeit sind aus theologischer Sicht bis heute maßgebend. Eine dieser Regeln: Der Dialog sollte von allen Seiten auf Augenhöhe geführt werden. Dass hier auch auf Seiten einiger muslimischer Strömungen Nachholbedarf besteht, räumte der Imam offen ein. Es gebe große Gruppen, die sich in ihrer Religion als überlegen betrachten, bedauerte er. Auch zur aktuellen Lage in der Türkei nahm er klar Stellung: Es sei furchtbar, was dort geschehe.