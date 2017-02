Hechingen Muskulöse Superhelden auf der Bühne

Hechingen-Stein. Es war ein Feuerwerk der guten Laune, das die Sadbolla bei ihrem Ball in der Auchterthalle zündeten. Und die Gäste – die gingen begeistert mit, klatschten, schunkelten und ließen sich gerne von der närrischen Glückseligkeit anstecken.

Eröffnet wurde die Veranstaltung traditionell von den Gastgebern, die ihren Brauchtumstanz präsentierten. Die Melodie, zu der sich die Akteure im Reigen drehen, ist Musik in den Ohren der Narren; läutet sie doch am Auseligen die heiße Phase der örtlichen Fasnet ein. Vorgetragen wird sie von den "Zäpfleschnäppern", die auch am Samstag die Bühne rockten und mit Liedern wie "Lustig ist das Zigeunerleben" auf einen ausgelassenen Abend einstimmten. Narrenchef Ralf Widmann konnte dabei ein Highlight nach dem nächsten ankündigen und Gäste begrüßen, die im wahrsten Sinne des Wortes "schwer" beeindruckten. Als muskelbepackte Superhelden legten die Nachwuchstänzer der von Marina Weinreich und Tamara Binanzer trainierten Mitglieder der Kindershowtanzgruppe der Narrenzunft eine filmreife Darbietung aufs Parkett.

Die Flotten Hosen und die Dance Factory begeistern das Publikum