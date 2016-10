Hechingen Musical-Mix findet wenige Zuhörer

Hechingen. Musicals boomen. Aber die Hoffnung des städtischen Kulturbüros, von diesem Trend profitieren zu können, hat sich nicht erfüllt. Dabei bot sich am Samstag eine ganz besondere Gelegenheit, sich einen Überblick über die Vielzahl der derzeit in Deutschland laufenden Shows verschaffen zu können.

Versprochen wurden "Die schönsten Musical-Songs in einer Show", und genau das wurde auch in über zweieinhalb Stunden geboten, interpretiert von einer internationalen Besetzung mit den vier Solisten Lynelle Jonsson (USA), Maria Jane Hyde (Großbritannien), Mark Polak (USA) und Matthias Stockinger (Deutschland). Im Hintergrund spielte eine vierköpfige Band hochklassig.

Neben Medleys von Klassikern wie "Der König der Löwen" oder "We Will Rock You" präsentierte das Ensemble auch Auszüge aus weniger bekannten Shows: Unter anderem aus "Jersey Boys", das seit Jahren am Londoner Westend die Geschichte von Frankie Valli und seiner Band "The Four Seasons" erzählt. Spätestens bei deren Ohrwürmern "Cherry" und "Oh What a Night" wippte und klatschte der Saal mit einem Lächeln im Gesicht.