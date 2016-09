Hechingen Motto: Sehen und gesehen werden

Hechingen. Einige Interessierte waren schon zum Start am Samstagmorgen um 9 Uhr auf den Schlossplatz gekommen. Und die bekamen dort einiges zu sehen: Insgesamt 54 Oldtimer aus den 60er und 70er Jahren schickte das Hechinger ADAC-Team um Vorstand Bernd Schilling im Minutentakt auf die 240 Kilometer lange Strecke über die Schwäbische Alb. Nicht wenige fuhren mit offenem Dach – für Wetterlagen wie am vergangenen Samstag (regenfreie 28 Grad) ist das Cabrio schließlich erfunden worden.

Zwischendurch galt es Wertungen zu absolvieren, bei denen eine vorgegebene Zeit möglichst auf die Hundertstelsekunde genau durch eine Lichtschranke erreicht werden musste. Im Fokus stand für die allermeisten aber ohnehin mehr die Erkundung der Landschaft und die Präsentation ihrer Automobile.

Am späten Nachmittag trudelte das rollende Museum dann nach und nach wieder in Hechingen ein und bog von der Goldschmiedstraße in Richtung Marktplatz ab. Und zwar nicht ohne einen kurzen Stopp, bei dem die Autos und ihre Besitzer von gut 100 interessierten Zuschauern bestaunt und beklatscht wurden. Über das Mikro gab der ADAC zudem Infos über Baujahr und Restaurationsarbeiten – und interviewte die Fahrer auch kurz.