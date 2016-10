Hechingen Motto: "Europa zu Gast in Stetten"

Im Johannessaal der Klosterkirche tagte unter Vorsitz von Ortsvorsteher Hannes Reis zum ersten Mal das Plenum der für das Dorffest in Stetten am 8./ und 9. Juli 2017 vorgesehenen Teilnehmer. Das Plenum beschloss auf Vorschlag des Organisationsteams das Motto "Europa zu Gast in Stetten".