Hechingen Morgen erscheint der Trailer für den Burg-Horrorfilm

Der Film-Trailer soll als erstes im Internet zu sehen sein

Erscheinen wird der Trailer erst einmal im Internet. In der Vorschau wird dann hoffentlich zu erfahren sein, worum es in dem Spielfilm von "Fluch der Karibik"-Regisseur Gore Verbinski wirklich geht. Laut der Internetseite www.filmstarts.de handelt der Film von einem Angestellten, der nach Europa geschickt wird, um seinen Chef aus einem Spa-Zentrum zu holen. "Doch schnell stellt er fest, dass es in dem Haus nicht mit rechten Dingen zugeht und die Betreiber der Einrichtung nicht wirklich an der Genesung ihrer Patienten interessiert sind", heißt es dort.

Für den Film wurde im Sommer 2015 zwei Wochen lang auf der damals komplett abgeriegelten Burg Hohenzollern gedreht. Allerdings wurden die Dreharbeiten streng von der Außenwelt abgeschirmt. Von den Hauptdarstellern Dane DeHaan, Mia Goth und Jason Isaacs war nichts zu sehen. Lediglich in Tübingen sorgten Mia Goth und ihr damaliger Partner Shia LaBeouf durch einen heftigen Streit auf offener Straße für Furore. Die beiden sollen angeblich seit einer Woche verheiratet sein.