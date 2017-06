Hechingen Mordsspannend: "Zeppelin 126"

Hechingen. Auf Einladung der Reinhold-Maier-Stiftung und Andreas Glück, Verwaltungsratsmitglied der Stiftung und Vize-Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag von Baden-Württemberg, las der Autor Gunnar Kunz in der Gastwirtschaft "Fecker" aus seinem Kriminalroman "Zeppelin 126".

Berlin 1924: Bevor der Zeppelin LZ 126 als Reparationszahlung an die USA gehen soll, bricht er zu einer Probefahrt auf. Mit an Bord ist das ungleiche Ermittlerpaar Professor Hendrik Lilienthal und seine Schwägerin Diana Escher. Gleich zu Beginn merkt der Philosophieprofessor, dass diese Reise kein Spaß wird. Unter der Oberfläche gären mühsam verborgene Spannungen. Plötzlich geschieht ein grausamer Drossel-Mord, und den Ermittlern wird klar, dass ein zu allem bereiter Verbrecher an Bord ist.

Mit Witz und Spannung gelang dem Berliner Autor erneut eine außergewöhnliche Lesung, und die rund 25 Zuhörer tauchten ein in die Zeit der Weimarer Republik.