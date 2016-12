Hechingen Mord: War 22-Jähriger ein Zufallsopfer?

Noch am Tatabend war klar, dass die zuständige Kriminalpolizeidirektion in Rottweil eine Sonderkommission einrichten wird. Die zuständigen Inspektion besteht normalerweise aus zehn bis 15 Ermittlungsbeamten für Kriminalfälle. "Bei Fällen wie dem in Hechingen reicht das bei weitem nicht aus", erklärt Michael Aschenbrenner, Sprecher des Polizeipräsidiums in Tuttlingen, denn "da muss man relativ schnell mit vielen Leuten ermitteln". Das sei eben nicht so, wie man das aus Tatort-Folgen im Fernsehen kenne. "Zwei Ermittler, zwei Spurensicherer, das geht in der Realität nicht". Was die Polizei hier leiste, "ist von großem kriminalistischen Wissen geprägt und eine enorme Fleißarbeit".

"Wir dürfen hier nicht spekulieren"

Spuren sichern, Informationen sammeln, und vor allem Zeugen befragen, bevor sich diese mit anderen absprechen können, darauf komme es an, sagt Aschenbrenner . Dass Zeugen nicht beeinflusst werden sollen, ist übrigens auch der Grund, weshalb bislang so wenig Informationen über den Tatablauf veröffentlicht werden.