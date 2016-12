Hechingen Mord-Tatort wird mit 3D-Laser vermessen

Hechingen - Der Mord an dem Bisinger Umut K. in Hechingen Anfang Dezember hält die Polizei weiter in Atem. Am Montagmittag sperrten Beamte den Tatort an der Staig ab und führten Messungen mit einem Laserscanner durch. Mit den Ergebnissen kann der Tatort virtuell aus allen möglichen Blickwinkeln unter die Lupe genommen werden. "Es geht darum, neue Erkenntnisse für die Ermittlungen zu gewinnen und darum, Inhalte abzusichern", sagte Polizeisprecher Thomas Kalmbach.