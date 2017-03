Hechingen/Mössingen Luchs hat Autounfall wohl gut überstanden

Ein Peilsender ist zur Nachverfolgung von Tello allerdings geschickter. Bekommt er also einen neuen? "Sollte sich eine Gelegenheit bieten, ihn erneut zu besendern, dann würde diese Chance auch wieder genutzt", sagt Heinig. Für einen solchen Besenderungsversuch sei jedoch ein frischer Rissfund notwendig, an den der Luchs sehr wahrscheinlich zurückkehrt.

Auf den Fotos scheint Tello bei guter Gesundheit zu sein. Aber könnte er trotzdem schwerwiegende Verletzungen von dem Unfall davongetragen haben? "Die Fotofallenbilder von Tello zeigen einen ausgewachsenen, kräftigen Luchs, der einen gesunden Eindruck macht", meint Anja Heinig. Rein auf Grund dieser Bilder lasse sich jedoch nicht feststellen, ob das Tier schwerwiegende Verletzungen vom Unfall davongetragen hat, oder ob er die Kollision mit dem Auto völlig unbeschadet überstanden hat.

Die Voraussetzungen – also vor allem die kulinarischen – sind generell bestens. "Die Wilddichten auf der Schwäbischen Alb sind mehr als ausreichend um Luchse flächendeckend und langfristig zu ernähren, ohne dass es zu spürbaren Eingriffen in die lokalen Wildpopulationen kommt", schätzt die Expertin die Lage ein.

Weit weniger gut sind nach wie vor die Aussichten darauf, dass Tello in Hechingen und Umgebung eine Partnerin finden wird. Heinig geht sogar noch weiter: "Die Chancen für Luchsmännchen, in Baden-Württemberg auf Weibchen zu stoßen, sind nach wie vor sehr gering." Bis heute seien in Baden-Württemberg ausschließlich männliche Tiere nachgewiesen, die aus der Schweiz zugewandert sind.