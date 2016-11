Hechingen Mobbing-Szenen packen die Schüler

Konsequenzen des Mobbings sind Angst und Schlafstörungen

Die Konsequenzen sind gravierend: Laura bekommt Schlafprobleme, ihre Noten werden schlechter und sie hat Angst in die Schule zu gehen. Auch die Versuche ihrer Familie, ihr zu helfen, scheitern kläglich und machen die Situation nur noch schlimmer.

Szenen, die auch in Hechingen spielen könnten, meint Schulsozialarbeiterin Silvia Senner. Mobbing sei auch hier ein Thema. Es gebe Fälle, in denen psychosomatischen Erkrankungen die Folge seien. Einige Kinder sprächen auch von Selbstmord.

Deshalb gibt es bei ihr das ganze Jahr über die Möglichkeit, in den Kummerkasten einen anonymen Brief zu werfen, oder sich persönlich an sie zu wenden. Dieses Angebot wird gerne genutzt, da sie der Schweigepflicht untersteht und sich viele erst dadurch sicher fühlen. Senners eigene Erfahrungen zeigen, dass die Arbeit gegen Mobbing in Hechingen bereits einiges verbessert hat.

Das Stück endete mit einem offenen Schluss und dem begeisterten Applaus des Publikums. Im Anschluss wurden im Gespräch mit den Schauspielerinnen Fragen wie "Was kann durch Mobbing passieren?", "Was hätte das Opfer tun können?" sowie konkrete Tipps zum richtigen Verhalten in problematischen Situationen angesprochen.

Als zentrale Aussage wurde hervorgehoben, dass es keinen Grund gibt, der Mobbing rechtfertigt. Es gilt sogar als Straftat und kann mit genügend Beweisen bei der Polizei angezeigt werden. Wichtig sei außerdem, die Grenze zu harmlosen Neckereien zu erkennen. Es komme immer darauf an, wie diese beim Anderen ankommen.