Hechingen Mitbegründer der Seelsorgeeinheit

Franz Knittel wurde am 30. November 1930 in Kenzingen geboren und ist mit fünf Geschwistern in Riegel aufgewachsen. Auf Vorschlag seines Heimatpfarrers wechselte er nach der Volksschule in das Gymnasialkonvikt in Freiburg. Nach seinem Abitur 1950 studierte er Theologie in Freiburg und Innsbruck und wurde 1955 in St. Peter zum Priester geweiht.

Seine erste Pfarrei war von 1962 bis 1968 Reichenbach bei Lahr. 1968 wechselte er in die Pfarrei St. Peter und Paul nach Singen und wurde 1980 zum Geistlichen Rat ernannt. 1982 ging er als Pfarrer nach Neckargmünd, seine letzte Pfarrstelle hatte er in Hechingen von 1994 bis 2002.

In Erinnerung bleibt in Hechingen sein Einsatz für die Weiterentwicklung des Ehrenamts sowie die Glaubensweitergabe und -vertiefung als Initiator der Glaubenskurse "Das Wort des Lebens". Sein Engagement für die Zusammenarbeit der Pfarrgemeinden führte zur Gründung der Seelsorgeeinheit St. Luzius in Hechingen am Pfingstmontag 2002.