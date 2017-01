Hechingen Mit Worten überzeugen

Hechingen. Noch ein kurzer Blick in die Notizen, das Namensschild zurechtrücken und aufrecht hinsetzen. Denn auch auf die Körperhaltung hat die Jury ein Auge. Dann erklingt die Glocke und es geht los.

Hierbei handelt es sich weniger um einen knallharten Wettkampf als um etwas, das heutzutage immer mehr verloren zu gehen scheint: Das sachliche Argumentieren und Diskutieren. Am Gymnasium in Hechingen ist die Teilnahme am Wettbewerb "Jugend debattiert" fest im Curriculum der achten Klasse verankert. Nach vielen Übungsstunden und klasseninternen Wettbewerben stand nun der Schulwettbewerb an. In vier Klassenzimmern diskutierten parallel jeweils vier Schüler; zwei auf der "Pro"-, zwei auf der "Contra"-Seite.

Die Jury – bestehend aus einer Lehrkraft, zwei Schülern und einem Zeitnehmer – nahm die Debattanten dabei genau in Augenschein. Sachkenntnis, Ausdrucksfähigkeit, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft waren die vier Kriterien. Außerdem blieb den Schülern nicht viel Zeit: Zwei Minuten waren für die Eröffnungsrede vorgesehen, zwölf Minuten durfte frei argumentiert werden, die Zusammenfassung der Argumente durfte nicht länger als eine Minute dauern.