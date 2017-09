Hechingen "Mit Vielem in Berührung kommen"

Die Idee zu der Fußballschule sei ein großer Teil der neuen Richtung, die der FC einschlagen wolle. Ermantraut und Zahn seien noch nicht allzu lang Teil des Vereins, doch die Kampagne zum Imagewandel sei bereits deutlich spürbar, so Ioakimidis. Als die Beiden auf ihn zugekommen sind und ihn fragten, ob er neben seiner Spielerrolle in der Ersten Mannschaft zusätzlich Leiter der "Rabauken" sein wolle, sei er sofort von der Idee begeistert gewesen. Und ein Name war dann auch relativ schnell gefunden: "›Rabauken‹ ist eine nette Bezeichnung für Chaoten, wir dachten uns sofort, dass dieser Name zu dem Projekt und zu Hechingen passen würde", berichtet der 27-Jährige.