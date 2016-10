Hechingen Mit Sackkarren durch das Getümmel

Veranstaltet wurde er von der Bunten Liste in Kooperation mit der SPD, dem Caritasverband, dem Naturschutzbund Hechingen sowie dem Verein Kinder brauchen Frieden, der die Bewirtung übernahm. Als Expertin mit im Boot war wieder Margot Möck, die langjährige Erfahrung in Sachen Warentausch mitbringt. Und dass dieser so gut ankam, zeigt: Die Wiederverwertungsmentalität verankert sich immer mehr im Bewusstsein der Gesellschaft.

Schon lange bevor sich morgens um neun die Türen zum Saal öffneten, hätten die Ersten bereits auf den Einlass gewartet, wusste SPD-Stadträtin Ingrid Gruler zu berichten; eine Erfahrung, die auch ihr Kollege Hannes Reis von der Bunten Liste machte: "Der Andrang war von Beginn an groß", unterstrich er.

Groß war bei den Organisatoren jedoch nicht nur die Freude, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde. Auch die Tatsache, dass sich so viele Helfer daran beteiligten, sei sehr erfreulich, lobte Almut Petersen von der Bunten Liste. Mehr als 30 engagierte Unterstützer, zu erkennen an ihren T-Shirts mit Caritas-Schriftzug, zeigten den Teilnehmern, wo sie ihre mitgebrachten Waren und Haushaltsgegenstände platzieren konnten oder bahnten sich freundlich lächelnd mit Sackkarren den Weg durchs Getümmel. Denn nicht selten wurde auch Schweres und Sperriges, wie etwa ganze Bücherkisten, angeliefert.

Die Spenden aus der Veranstaltung gehen an den Tafelladen

Getauscht wurde von privat zu privat. Machten die Helfer die Beobachtung, dass systematisch vorgegangen und Waren für gewerbliche Zwecke gehortet wurden, sprachen sie schon mal ein Machtwort. Die allermeisten hielten sich allerdings an die Regeln und schenkten so manchem altem Schätzchen ein neues Leben.

Doch was geschah eigentlich mit den Waren, die am Schluss übrig blieben? Auch das war, wie Margot Möck erklärte, geregelt. Die Restbestände wurden von einer Firma für Haushaltsauflösungen übernommen.

Den vielen Kartons und den wenigen Dingen, die letztendlich doch in den Mülleimer wanderten, nahm sich der örtliche Betriebshof an. Und über die Spenden aus der Veranstaltung darf sich der Tafelladen freuen.

Weitere Informationen: Die nächsten Warentauschtage in Hechingen finden am 29. April und am 21. Oktober 2017 im "Museum" statt.