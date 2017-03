Hechingen Mit roter Nase und lustigem Lächeln

Hechingen-Boll. Ein Krankenhausaufenthalt kann ein einschneidendes Erlebnis sein, weshalb es sich der Verein "Clowns im Dienst" zum Ziel gemacht hat, jenen durch ­Lachen angenehmer zu ­machen. So erhalten beispielsweise die Patienten der Onkologischen Station in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Tübingen wöchentliche Besuche der Clowns.