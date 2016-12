Hechingen Mit raffinierten Kreationen überrascht

Hechingen. Es gibt unterschiedliche Arten, ein zu Ende gehendes Jahr zu beschließen. Der Hechinger Kunstverein tut dies mit einer Veranstaltung, die mittlerweile zur Tradition geworden ist. Bei "Suppe und Musik" besteht im Weißen Häusle die Gelegenheit, gemütlich zu verweilen, gut zu speisen und zu genießen. Letzteres war dieses Mal nicht nur auf die Musik bezogen. Auch die Kunst zündete kurz vor Jahresfrist noch einmal ein kleines Feuerwerk. Als Ausblick auf ihre Ausstellung im kommenden Frühjahr präsentierte Leonora Ruchay verschiedene Werke, die durch Klarheit und Fragilität bestechen. Neben großformatigen Fotografien waren transparente, vor den Fenster des Weißen Häusle platzierte Elemente zu sehen, die durch ihre Muster einerseits an Kirchenfenster erinnerten, andererseits aber auch Assoziationen an Textilien weckten.

Nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich ein Leckerbissen waren die verschiedenen Suppen, die am Freitag serviert wurden. Wie Roland Milkau erklärte, hatte sich verschiedene Vereinsmitglieder als Köche betätigt, die die Gäste mit raffinierten Kreationen überraschten. Von der Kürbis-Kokos-Variante über eine Kombination aus Karotte, Ingwer und Limette bis hin zu Fischsuppe und russischem Borschtsch – bei dieser Auswahl blieben keine Wünsche offen.

Ebenso wie bei der musikalischen Umrahmung des Abends. Uli Kieckbusch war es gelungen, ein Ensemble zu verpflichten, das die Atmosphäre des Abends auf einzigartige Weise unterstrich. Sein Erfolgsrezept? Ein Hauch Exotik, ganz viel Gefühl und noch mehr Leidenschaft. Die Besetzung? Fauzia Maria Beg, eine Sängerin mit indischen Wurzeln, Jazzgitarrist Lorenzo Petrocca und Andy Herrmann, ein Meister am Piano. Mit Brasil-Jazz und gefühlvollem Soul brachten die Musiker die Herzen ihrer Zuhörer selbst an einem kalten Winterabend zum Schmelzen. Wie kaum eine zweite interpretiert Fauzia Maria Beg Bossa Nova und Samba-Klassiker in Originalsprache. Der Klang ihrer ausdrucksstarken Stimme sorgt unwillkürlich für Gänsehautgefühl. Abgerundet wurde die bewegende Performance von hochkarätigen Soli-Einlagen, für die Lorenzo Petrocca und Andy Herrmann immer wieder spontanen Zwischenapplaus erhielten. Das beherrschende Thema der Lieder? Natürlich die Liebe. Ob die bittere Variante, mit der das Publikum im Stück "Estate" konfrontiert wurde, oder die süße Versuchung, die in "Honeysuckle Rose" von Fats Waller zum Ausdruck kommt: Stets schaffte es das Trio, ihren Facettenreichtum auf einzigartige Weise musikalisch zu interpretieren.