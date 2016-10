Hechingen Mit frischem Wind in die Zukunft

An zwei Wochenenden trafen sich Vorstandschaft und Helfer, um den Innenraum in der gleichen Farbe wie die Außenseite zu streichen. Aus Paletten wurden Bänke und Tische gebaut.

Die Einrichtung perfekt macht die Anschaffung verschiedener Spiele, eines zweiten Tischkickers, eines neuen Fernsehers, einer Dartscheibe und auch von Sitzkissen für die Bänke. Ein neuer Fußboden wurde ebenfalls verlegt. So hofft die Vorstandschaft, dass es Gästen im Jugendraum nun viel besser gefällt, da das Ambiente nun viel einladender ist.

Aus den Berichten der Vorsitzenden und der Schriftführerin ging außerdem hervor, dass im abgelaufenen Vereinsjahr verschiedene Projekte besprochen wurden. Ein Teil der Vorstandschaft hat zudem am Jugend-Hearing der Stadt Hechingen teilgenommen.

Allerdings war laut ihnen die Halloween-Party im vergangenen Oktober nicht so gut besucht, wie sich der Verein dies erhofft hatte und vor dem Halloween-Party-Wochenende war auch noch im Jugendhaus eingebrochen worden. Dem Verein entstand dabei erheblicher Schaden.

Verschiedene Gruppen (Narrenzunft, Schalmeien­gruppe der Narren) nutzten den Jugendraum zudem für Veranstaltungen. Aktuell geplant sind am 30. Oktober ein Nachmittag für jüngere Jugendhausbesucher, an dem sie Kürbisse aushöhlen dürfen. Die Halloween-Party ist am 31. Oktober und die Winterparty am 3. Dezember.

Ortsvorsteher Hannes Reis leitete die Entlastung und Wahlen der Vorstandschaft, bei der die Vorsitzende Sophia Fischer, Schriftführerin Carina Fischer und als Beisitzer Marcel Hönes, David Bieger, Mathias Haid, Sarah Schlotterer, Melanie Wassmer und Steffen Renner gewählt wurden.

Der Ortsvorsteher lobte auch die gute Zusammenarbeit zwischen Vereinsführung und Ortschaftsverwaltung und hob vor allem die Eigenleistungen des Jugendvereins zur Innenrenovierung des Jugendhauses hervor.