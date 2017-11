Hechingen Mikrokosmos der Gutbürgerlichen

Das Interesse war groß. Im Foyer der Landesmuseums, in dem ein von Bernd Holtmann geleitetes Klarinettenensemble der Jugendmusikschule die Veranstaltung umrahmte, blieb kein Stuhl mehr frei. Dass diese besonderen Exponate in Hechingen zu sehen sind, ist, wie der Erste Beigeordnete Philipp Hahn betonte, das Verdienst der Sammlerinnen Gerda Barth und Ursula Ullrich aus Weilheim.

Schon im Jahr 2009 verzauberten ihre Puppenstuben und Kaufläden die Museumsbesucher. Nun gibt es eine Neuauflage, bei der das Wort "neu" durchaus wörtlich zu verstehen ist. Denn gezeigt werden Ausstellungsstücke, die bisher noch nicht zu sehen waren.

Diese spannen einen Bogen von der Biedermeierzeit bis in die 1970er Jahre und sind, wenn man sie vom gesellschaftspolitischen Hintergrund aus betrachtet, weit mehr als Spielzeug.

Vielmehr kann man von einem "Mikrokosmos der gutbürgerlichen Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts" sprechen. Und als solcher macht er Geschichte zugänglich und verdeutlicht, so Sonja Schuler vom Landesmuseum, die kulturelle Weiterentwicklung. Letztere zeige sich unter anderem an der Möblierung.

So weichen die offenen Feuerstellen im 19. Jahrhundert den Sparherden, die schweren Biedermeiermöbel werden durch leichte, funktionale Tische und Stühle ersetzt.

Insgesamt laden 61 Ausstellungsstücke zu einer nostalgischen Zeitreise und ausdrücklich auch zum Schwelgen in Erinnerungen ein.

"Eine ähnliche Puppenstube hatte ich als Kind", erzählte etwa eine Besucherin und deutete auf das entsprechende Exponat. Ob sie sich heute noch an ihr erfreuen kann? "Leider nicht", bedauert sie, denn im Laufe der Zeit sei diese abhanden gekommen. Umso interessierter betrachtet sie die Stücke im Museum – nicht, ohne ob der großen Vielfalt festzustellen: "Um das alles in Ruhe anschauen zu können, muss ich unbedingt noch mal wiederkommen."

Gelegenheit dazu haben die Besucher bis zum 8. April. So lange ist die Ausstellung im Landesmuseum in Hechingen zu sehen. Geöffnet ist sie von mittwochs bis sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr. Geschlossen ist die Ausstellung am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar und 30. März.

Weitere Informationen: www.hzl-museum.de