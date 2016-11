Hechingen Medaillensegen für fitte Hechinger

Hechingen. Bürgermeisterin Dorothea Bachmann und Fachbereichsleiter Jürgen Rohleder nahmen die Medaillenvergabe vor, und den Athleten, die einzeln in der Stadthalle nach vorne gerufen und deren Leistungen vorgestellt wurden, war etwas Verlegenheit, zugleich aber auch etwas Stolz anzumerken. Für die Sportlermedaille der Stadt sind Leistungen Voraussetzungen, die nicht einfach zu erbringen sind.

In ihrer Ansprache vergaß die Bürgermeisterin aber auch nicht die Anerkennung für die Trainer und die vielen Helfer und Funktionsträger in den Vereinen, die erst die Voraussetzungen schaffen, dass Athleten aller Altersklassen ihren sportlichen Traum verfolgen können. Sport liege der Stadt am Herzen sagte sie und wies auf das Weiherstadion hin, das vom kommenden Sommer an frisch saniert zur Verfügung stehen soll. Bis das Hallenbad fertig ist, wird es ein Jahr länger dauern. Stilvoll und ebenfalls hochklassig umrahmt wurde die Sportler-Ehrung von einem Saxofonensemble der Musikschule und von gelenkigen Sportlerinnen des Hechinger Turnvereins.