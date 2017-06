Hechingen Marktspaß mit Schirm und Charme

Ein Stündlein später blaute es auf, der Regen wurde dünner, und als Tänzerinnen vor dem Rathaus pure Grazie verströmten, war plötzlich dieses südlich angehauchte Sommergefühl da, bei dem der Hechinger Marktplatz seinen ganzen Charme ausspielen kann. Hier ist eben doch das Hechinger Wohnzimmer, hier schlägt das Herz der Stadt. Zumindest in den Momenten, wenn was los ist und statt geparkten Autos dicht gedrängt Fußgänger die Szene bestimmen. Aber das wäre wieder ein ganz anderes Thema. Sigfried Wischke und Herbert Lindner, um nur zwei von vielen Stadtmarketing-Aktivisten zu nennen, die dieses schöne Erlebnis ermöglichten, strahlten jedenfalls mit der nun voll durchgebrochenen Sonne um die Wette. Zufriedene Standbetreiber, zufriedene Besucher – auch der zweite TischleinDeckDich-Markt war ein Bombenerfolg. Wer es verpasst hat: In vier Wochen ist der nächste Markt.