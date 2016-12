Hechingen Mannigfaltig wie eine Blumenwiese

Hechingen. Kunstwerke verleihen Räumen das gewisse Etwas und ziehen Blicke magisch an. Mal strahlen sie Ruhe, mal Lebendigkeit aus. Welche Stimmung auch immer ein Kunstwerk transportiert – viele Menschen betrachten es nicht nur aufmerksam, sondern würden damit auch gerne ihr Zuhause schmücken. Doch oft sind es ganz bestimmte Gründe, die die Kunstliebhaber noch zweifeln lassen. Wie wirkt das Werk in den eigenen vier Wänden? Passen Größe und Farbe?

Wer diesbezüglich unsicher ist, muss sein Lieblingsstück bei der Artothek nicht gleich erwerben. Vielmehr bietet diese noch eine weitere Option: Man mietet das entsprechende Bild oder die Skulptur für einen bestimmten Zeitraum. Genau das ist das Erfolgsrezept der Veranstaltung, die am Sonntag in der Villa Eugenia im Beisein zahlreicher Gäste – unter ihnen Bürgermeisterin Dorothea Bachmann – eröffnet wurde.

So bunt und vielfältig die Exponate sind und so schön der Anlass war: Landrat Günther-Martin Pauli fiel es nach eigenem Bekunden dennoch nicht leicht, nach den schrecklichen Ereignissen, die die Zollernstadt nach dem Mord an einem jungen Mann in Atem halten, zur Tagesordnung überzugehen. Trotzdem müsse man nach vorne schauen, beinhalte ein solcher Termin doch viel Erfreuliches – im konkreten Fall "das hohe Maß an Kreativität" und die enorme Schaffenskraft der Künstler im Landkreis.