Hechingen Mann vor Hechinger Spielcasino erschossen

Hechingen. Bei dem vermutlichen Täterfahrzeug handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen rot lackierten Kleinwagen, ähnlich einem VW Polo oder einem Fiat Punto. Auf der Türe soll sich hinten links ein dunkler Fleck befunden haben – möglicherweise ein Tierkopfaufkleber, ähnlich einem Tigerkopf.

Noch Stunden nach dem Anschlag bieten sich bedrückende Bilder am Tatort. Polizisten in Zivil befragen Anwohner, Spuren werden gesichert, Feuerwehrautos mit Lampenmasten leuchten den Tatort grell aus, außen am rot-weißen Band stehen viele Menschen. Einige diskutieren, viele schweiben betroffen. Eine Gruppe mit einer heulenden jungen Frau steigt in ein Auto und fährt weg. Was sich hier Stunden zuvor gegen 18 Uhr ereignet hat, ist nach den bisherigen Angaben der Polizei nur in groben Zügen bekannt. Nach Zeugenaussagen soll das rote Fahrzeug von der Unteren Mühlstraße her kommend mit hoher Geschwindigkeit an dem Spielcasino vorbei auf den Platz davor gefahren sein. Aus dem Auto heraus wurde dann ein Schuss auf einen dort stehenden Mann abgegeben. Er sackte tödlich getroffen zusammen und starb wenig später. Das Auto raste weiter in die so genannte Staig, eine enge Einbahnstraße, die die Unterstadt mit der Oberstadt verbindet. Dort verliert sich die Spur.

Die Kriminalpolizei bittet nun dringend um Hinweise von Zeugen, die etwas über ein Fahrzeug wissen, auf das die eingangs geschilderte Beschreibung zutrifft, oder aber über die möglichen Insassen dieses Fahrzeugs. Hinweise nimmt die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/94 10 entgegen, ebenfalls auch jede andere Polizeidienststelle oder die Notrufannahme unter der Nummer 110.