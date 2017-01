Hechingen Liste der Gewaltakte schnürt die Kehle zu

Wenn dieser Friede möglich ist, können doch auch andere Konflikte aufgehoben werden. Dieser Gedankte stand über diesem positiv stimmenden Abend. Es war eine schlichte Andacht, und dennoch kamen weit über 100 Besucher. Still und freundlich ging es zu in der Stiftskirche. Viele Besucher wirkten ernst. Gemeinschaft zu spüren in diesen Zeiten ist offenbar vielen ein Bedürfnis.

"Wir wissen alle, was in der Welt los ist", sagte Pfarrer Gabriel Maiwald in seiner Ansprache, Dekan Karl-Heinz Schäfer zählte eine lange Liste von Terrorakten, Kriegen und Gewalttaten auf, die sich jüngst ereignet haben. Er wolle diese Liste nicht fortführen, sagte er, "weil es einem die Kehle zuschnürt". Man sei vereint in der Sehnsucht, in einen Raum des Friedens eintreten zu dürfen, sagte Pfarrer Herbert Würth.

Die Andacht wurde gestaltet von Mitarbeitern der beiden Pfarreien, von Schülern der Klasse 4e, die ihre Wünsche für eine bessere Welt vortrugen, von Konfirmanden, von Teilnehmern, die ebenfalls ihre Hoffnungen aufgeschrieben hatten.