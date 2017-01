Hechingen Liebesdrama zieht Hechinger ins Kino

Einige Filme, die es deutschlandweit in die Top-20 geschafft haben, sucht man jedoch in Hechingen vergebens: "Suicide Squad", "Dawn of Justice", "Inferno" und zahlreiche andere Actionthriller trafen nicht ganz so den Geschmack des Hechinger Publikums, das es wohl lieber gerne romantisch und witzig hat.

Der Mysteryfilm "A Cure for Wellness" kommt ins Hechinger Open-Air-Kino

Zwei Adjektive, die auch auf die besondere Liebesgeschichte zwischen den Charakteren Louisa Clark, gespielt von Emilia Clarke, und William Traynor, den Sam Claflin verkörpert, zutreffen. Er ist ein querschnittsgelähmter, wohlhabender Mann, sie eine karrierelose junge Frau, die ihr Glück nun als Pflegekraft versuchen will. Eine ungewöhnliche Romanze, die auf nationaler Ebene im Ranking der erfolgreichsten Filme den neunten Platz belegte – und in Hechingen den ersten. Das Liebesdrama von Regisseurin Thea Sharrock überzeugt mit einer bewegenden Story, zwei außergewöhnlichen und attraktiven Darstellern und viel Gefühl, ebenso wie einigen humorvollen Passagen und spielte sich damit 19 Wochen lang in die Herzen der Hechinger.

"Dieser Film war der Open-Air-Knaller des Jahres", so Ralf Merkel. Es könnte wohl kaum eine bessere Story geben für einen romantischen Abend unter freiem Himmel. Also eine einleuchtende Erklärung für den großen Erfolg des Dramas, das in den Grundzügen seiner Story sehr an "Ziemlich Beste Freunde", einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten aus dem Jahr 2011, erinnert.

Ein weiterer Grund für den Erfolg des Films, ist laut Ralf Merkel, das Sport-Jahr 2016 mit Fußball-EM und Olympischen Spielen im Fernsehen, da seien "selbstverständlich romantische Fime für die weiblichen Zuschauer etwas gefragter" gewesen.

Gerade aber wegen des TV- Sports waren die Gesamtbesucherzahlen 2016 deutlich geringer als im Vorjahr. "Viele Studios haben wegen der EM und Olympia ihre guten Filme zurückgehalten, uns fehlte stellenweise quasi das Material". Umso erfreulicher findet es Merkel, dass Filme wie "Ein Ganzes halbes Jahr" oder "Frühstück bei Monsieur Henri" dennoch viele Zuschauer in die Kinos lockten.

2017 wird für die Hechinger ein besonderes Kinojahr. Der Mysteryfilm "A Cure for Wellness" kommt am 23. Februar in die Kinos. "Fluch der Karibik"-Regisseur Gore Verbinski drehte einige Szenen des Thrillers auf der Burg Hohenzollern. "Das werden wir im Sommer zum Open Air natürlich voll ausnutzen", freut sich Merkel bereits. Einen Hollywood-Film direkt am Drehort zu schauen, sei einfach etwas ganz Besonderes – ein wahrer Leckerbissen also, der in diesem Jahr auf Hechinger Filmliebhaber wartet.