Hechingen "Lichterglanz" entfaltet seinen Zauber

Neben den Geschäften und Gaststätten hatten auch andere Gebäude ihre Pforten geöffnet. In der Villa Eugenia fand ein kleiner Markt statt, bei dem zehn Aussteller Kunsthandwerkliches aller Art feilboten. Der Lions Club servierte Wein und Häppchen, und am Klavier unterhielt Horst Hengstler die Gäste. Die mit Kerzenlicht geschmückte evangelische Johanneskirche und die Stiftskirche, in der eine Lichtshow gezeigt wurde, luden zum Verweilen und Durchatmen ein, in der Goldschmiedstraße eröffnete Künstler Dietmar Schönherr seine neue Galerie mit Atelier. Im Hohenzollerischen Landesmuseum erzählte Ursula Stobitzer bei Führungen "Kurze G’schichtle aus dem hohenzollerischen Heimatländle", und auf der Johannesbrücke unterstrich Sigrid Maute die märchenhafte Stimmung durch Geschichten für Groß und Klein. Dort trafen die Gäste am Samstag auch auf Klausi Klücklich, der insbesondere zur Freude der Kinder buntschillernde Seifenblasen zauberte, die federleicht durch die Luft schwebten.

Schlossplatz wurde an diesem Abend zur Kunstmeile

Ein Blickfang war auch der Rathausbrunnen, der sich durch viele leuchtende Tannenbäume in einen Weihnachtswald verwandelte – und das direkt vor dem illuminierten Rathaus, das dergestalt in ganz neuem Licht erschien. Zur Kunstmeile wurde stattdessen der Schlossplatz, wo die Anwesenden dem Tübinger Holzkünstler Manfred Martin bei seiner Arbeit über die Schulter schauen durften, und Live-Maler Mark Krause zur Musik von Hans-Jürgen Kleiner den Pinsel schwang. Joe Holz präsentierte Skulpturen, die Künstlerin Anna Arlamova ihre Bilder und Jürgen Fröschlin spielte Puppentheater. Für Musik sorgte das Duo "SaWa."