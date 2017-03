Hechingen Leinenzwang: Jetzt sagen Hunde ihre Meinung 

Das Thema hatte im Gemeinderat für eine Diskussion gesorgt. Doch am Ende wurde die Entscheidung gefällt: In Hechingen ist der uneingeschränkte Leinenzwang für Hunde eingeführt. Diejenigen, die dieser neue Beschluss am meisten betrifft – nämlich die Vierbeiner – kamen dabei nicht zu Wort. Das ändert sich jetzt.

"Seit Einführung des Leinenzwangs kann man nicht mehr so toll spielen und laufen", sagen der fünfjährige Mischling Cester. Oder würde er zumindest sagen, meint sein Frauchen. Cester wäre durchaus einsichtig, wenn der Beschluss nur die Innenstadt betreffen würde – aber beispielsweise im Fürstengarten fühle er sich jetzt schon eingeschränkt.

Widersprechen würde ihm da Emma. Die Hündin wird von ihrem Herrchen immer mit dem Fahrrad ausgeführt, kann sich also nicht über fehlende Bewegung oder Geschwindigkeit beklagen. Ihr mache die Leine nichts aus, daran sei sie nach all den Jahren gewöhnt.