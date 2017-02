Hechingen Leinenzwang für Hunde ist (fast) beschlossene Sache

Hechingen (roh). Hunde sind im Innenbereich, also in bebauten Ortsteilen, auf öffentlichen Straßen und Gehwegen bald an der Leine zu führen. So besagt es die neue Hechinger Polizeiverordnung, der der Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend zugestimmt hat. Als Muster diente die Verordnung des Gemeindetags Baden-Württemberg. Die endgültige Zustimmung zum Entwurf erfolgt wahrscheinlich in der nächsten Gemeinderatssitzung am 16. Februar.