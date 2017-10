Hechingen Lebenslänglich Gefängnis oder Freispruch

Hechingen. Nach 13 langen Verhandlungstagen, in denen zahlreiche Zeugen gehört, Dokumente und Spuren begutachtet wurden, war der Mittwoch nun der Tag der Plädoyers. Staatsanwaltschaft und die Verteidiger der drei Angeklagten trugen vor, was sie in diesem Fall für bewiesen halten und wie dies ihrer Ansicht nach zu bestrafen ist.

In einigen Punkten stimmten die Plädoyers sogar überein. Beispielsweise ist unbestritten, dass alle drei Angeklagten mit Drogen dealten, dass Umut K. nicht das eigentliche Ziel des tödlichen Anschlags war, weil er nur sehr gering in die Streitereien um ein unbezahltes Drogengeschäft verwickelt war. Ebenso klar: Das Auto, aus dem der tödliche Schuss fiel, wurde von Carmelo B. gesteuert, Calogero S. war Beifahrer.

Damit endet die Liste der Gemeinsamkeiten bereits. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war der tödliche Schuss das Produkt eines gemeinsamen Plans von Calogero S. und Carmelo B. mit dem Ziel, Giovanni M. zu töten. Versehentlich sei Umut K. getroffen worden, der neben Giovanni M. stand. Versuchter Mord in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung, so wertet das die Staatsanwaltschaft. Wobei der versuchte Mord eine so hohe "Vollendungsnähe" aufweise, dass als Strafe nur lebenslänglich in Frage komme. Die Drogendelikte würden in diese Strafe einfließen. Für den Angeklagten, der nur wegen Drogenhandels angeklagt ist, wurden drei Jahre und neun Monate Haft beantragt.