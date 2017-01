Hechingen Landgericht überprüft Amtsgericht

Da sich diese Beschwerde gegen ein Verfahren des Hechinger Amtsgerichts richtet, ist dafür das Landgericht als nächsthöhere Instanz zuständig. Ernst Wührl, beim Amtsgericht für Presseauskünfte zuständiger Richter, bestätigte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung, dass das Beschwerdeverfahren eingeleitet wurde. Nun werde die Zulässigkeit und Begründung dieser Beschwerde geprüft. Wie berichtet, argumentiert V.I. in seiner Beschwerde unter anderem, die Benachrichtigung über die Zwangsversteigerung sei ihm nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. An seinem Wohnsitz in Italien habe der Briefträger den Brief einem unbekannten Mann in dem Gebäude übergeben, der ihn unleserlich unterzeichnet habe. Niemand wisse, wo der Brief geblieben sei. Außerdem bezweifelt er die Rechtmäßigkeit der Forderungen, die von der Tübinger Sparkassen-Versicherung gegen ihn erhoben werden.

Ob V.I. damit das Landgericht überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Und da könnte durchaus Geduld gefragt sein. Wie die Hechinger spätestens seit den jahrelangen Streitigkeiten um den Hechinger Ruheforst und um den Obertorplatz wissen, können sich solche Verfahren sehr in die Länge ziehen. Gut möglich, dass auch an dieser Stelle in der Oberstadt auf Jahre nichts mehr vorangeht.