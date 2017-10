Hechingen Kriegerdenkmal ist bereits versetzt

Problematisch: die Parksituation im Ort

Problematischer ist hingegen die Parksituation im Ort. Immer wieder werden Fahrzeuge widerrechtlich abgestellt, was, wie Schetter betonte, einen Bußgeldbescheid nach sich ziehe.

Für den Verkehr gesperrt ist in Stein derzeit die Starzelstraße, wo ein Wohnhaus errichtet wird. Diese verkehrsrechtliche Anordnung, die die Zufahrt für Anlieger gewährleistet, wird noch bis zum 10. November andauern.

Über einen Neuzugang kann sich die Feuerwehrabteilung Stein freuen. Sie startete im Juni eine originelle Werbeaktion und verteilte Löschkübel an alle Haushalte im Ort. Dass dabei nun ein kleiner Erfolg verbucht werden konnte, freut auch den Ortsvorsteher. "Jeder Einzelne ist wichtig", betonte er angesichts der wertvollen Arbeit, die die Abteilung leistet. Weitere Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen.

Da sich das Jahr nun schon langsam wieder seinem Ende zuneigt, rückt auch die alljährliche Seniorenadventsfeier wieder in den Blickpunkt. Diese wird am 10. Dezember ab 14 Uhr in der Auchterthalle veranstaltet. Dabei erwartet die Besucher ein kleines Programm mit Bewirtung, das gesellige Stunden verspricht.

Auch der Termin für die Neujahrssitzung, die als Bürgertreff gestaltet wird, steht bereits fest. Sie findet am 23. Januar 2018 statt. Weiterhin ist für das kommende Jahr ein Projekt geplant, das in der Sitzung am Dienstag ebenfalls thematisiert wurde.

Im Herbst 2018 soll mit einer Baumpflanzaktion dafür gesorgt werden, dass an der Winterhalde oder der Lauchhalde wieder neue, gesunde Bäume wachsen, da der bisherige Bestand dort sehr gelitten hat.