Hechingen Krankenpfleger beklagen hohe Arbeitsbelastung

Hechingen. "Stell dir vor, Du wirst krank und keiner pflegt dich, weil er für so viele Patienten zuständig ist, dass keine Zeit dafür bleibt", so ein Krankenpfleger beim Pflegetreff am Mittwochabend im Bildungshaus St. Luzen. Ein Szenario, das der Wirklichkeit nicht allzu fern ist. Das sah auch Annette Widmann-Mauz ein, CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit.