Hechingen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Seriensieger

Die ersten beiden Runden wurden von den vorderen Abschlägen gespielt. In der dritten Runde der Frauen und Männer wurde von blauen und weißen Abschlägen gestartet.

Titelverteidigerin Gertraud Schieban musste die Krone der Clubmeisterin der Seniorinnen durch zwei Schläge Unterschied an Sabine Borst, die mit 170 Schlägen über zwei Runden gewann, abgeben. Der dritte Platz der Seniorinnen ging mit 176 Schlägen an Inge Blickle.

Gerd Olschewski konnte mit 166 Schlägen über zwei Runden seinen Titel nicht verteidigen. In der Seniorenkonkurrenz ging der Sieg an den Seriensieger Hansi Kasten mit +15 Schlägen über Par in zwei Runden. Er lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Andreas Neuscheler. Am 18. Loch puttete Andreas Neuscheler den Ball knapp am Loch vorbei, damit kam es nicht zu einem Stechen, und er wurde Vize-Clubmeister der Senioren mit +16 Schlägen über Par. Der dritte Platz ging mit insgesamt 161 Schlägen an Peter Mollenkopf.