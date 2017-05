Hechingen Komplettsanierung: Poststelle bleibt noch geschlossen

Derzeit wird eine Komplettsanierung durchgeführt. Erst am Donnerstag, 8. Juni, öffnet die Poststelle wieder. Dann werden unter der Leitung von Jennifer Hellmannsberger neben den Postdienstleistungen auch Schreibwaren und andere Artikel angeboten.

Die Öffnungszeiten lauten wie folgt: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Andere Möglichkeiten für Postgeschäfte bieten der Tabakladen am Marktplatz, der Toto-Lotto-Laden im Kaufland in der Kaulla-straße, der Paketshop im Spielwaren Strobel an der Sigmaringer Straße und die Paket-Station im Insider-Sport. Postbankgeschäfte können nur noch in Balingen erledigt werden.