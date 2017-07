Für den Jahresausflug der Kolpingssenioren des Bezirksverbandes Zollernalb hatte der Seniorenbeauftragte Alwin Miller den Bodensee als Reiseziel ausgesucht. 85 Kolpinger steuerten zunächst die Zeppelin-Stadt Friedrichshafen an, um die dortige Luftschiffwerft zu besichtigen. Nach dem Mittagessen ging es mit dem Motorschiff über den See nach Meersburg. Bestes Ausflugswetter bot dabei Gelegenheit, teilweise jahrzehntelang bestehende Freundschaften zu pflegen. Von Meersburg aus ging die Fahrt zur Kloster- und Wallfahrtskirche Birnau weiter. In diesem Barockjuwel gestaltete der aus Hechingen mitgereiste Diakon Karl-Heinz Schäfer gemeinsam mit den Kolpinglern eine Andacht. Zum Abschluss wurde im Biergarten noch ein Vesper genossen. Während der Heimreise mit den Bussen setzte zwar noch Regen ein, was aber den Kolping-Senioren die gute Stimmung nicht vermiesen konnte. Foto: Staiger