Hechingen Kneipenschlägerei: 19-Jährigen im Vollrausch schwer verletzt

Die Beschuldigten sind ein 28-jähriger und ein 32-jähriger Deutscher sowie ein 37-jähriger Kroate. Alle drei haben die Tat eingeräumt, aber auch angegeben, dass sie sich kaum an etwas erinnern können, weil sie zur Tatzeit so betrunken gewesen seien. Von "Blackout" und "Filmriss" sprachen die Männer.

Die drei kennen sich lediglich vom Sehen und waren an besagtem Abend auch nicht zusammen unterwegs. Gemeinsam haben sie, dass sie zum Tatzeitpunkt alle drei betrunken waren und ihnen sprichwörtlich die Sicherungen durchgeknallt sind, als sie sahen, wie das Opfer – laut Staatsanwaltschaft aus Notwehr – eine in der Kneipe anwesende Frau schlug. Wer von den dreien zuerst auf das Opfer losging, war aus den Schilderungen der Angeklagten nicht ersichtlich. Laut Anklageschrift war es der 32-Jährige, der die Frau an diesem Abend kennengelernt hatte. Nachdem das vermeintliche Opfer, der 19-Jährige, durch einen Schlag zu Boden ging, hätten der 28-Jährige und der 37-Jährige weiter auf ihn eingeschlagen und ihn gegen den Kopf getreten. Dabei hätten sie dessen Tod "bewusst in Kauf genommen", heißt es in der Anklage.

Freunde des Opfers sowie der 32-jährige Beschuldigte sollen daraufhin versucht haben, den Verletzten aus der Kneipe in den Vorraum der nahegelegenen Sparkassenfiliale in Sicherheit zu bringen. Der 37-jährige Kroate und der 28-Jährige hätten sie aber dorthin verfolgt, den 19-Jährigen weiter mit Tritten mal­trätiert und erst aufgegeben, als die Polizei vor Ort war.

Zwei der Angeklagten haben sich entschuldigt

Zwei der Angeklagten haben sich inzwischen bei dem Opfer entschuldigt. Der Kroate hat gemeinsam mit seinem Verteidiger einen Brief geschrieben, der 28-Jährige ist noch am Tag nach der Tat ins Krankenhaus gegangen, um sich zu entschuldigen. Vor Gericht sagte er aus, er habe sich übergeben müssen, als er im Krankenhaus sah, wie schlimm der junge Mann verletzt war.

Was genau an dem Abend in Bisingen passiert ist, wird wohl erst durch die Aussagen der Zeugen deutlich werden; sie werden in dem Fall erst später gehört.

Die öffentliche Verhandlung wird am 13. Februar fortgesetzt. Weitere Termine sind für den 14., 20., 21. und 22. Februar angesetzt. Dann soll das Urteil fallen.