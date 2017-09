Hechingen Kneipennacht: Zollernstadt wird zur Partymeile

Das Programm der nächsten Kneipennacht in Hechingen steht: In elf Gastronomie-Betrieben gibt es am Samstag, 14. Oktober, ordentlich was auf die Ohren. Ausgesuchte Bands verwandeln die Innenstadt ab 21 Uhr mit Livemusik in eine klingende Meile.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Mehr und mehr Nachtschwärmer sichern sich die Eintrittsbändchen. Deren Träger können eintauchen in eine Partynacht voller Musik und netter Begegnungen. Außerdem fährt für die Besucher der Kneipennacht ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen den Locations hin und her, ganz nach dem Motto: "Don’t drink and drive".

Von Musik aus den 30er Jahren über Cover-Rock bis Rockabilly