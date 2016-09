Hechingen Kneipennacht: Stadt wird Partymeile

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei Burger King Hechingen, im Bürger- und Tourismusbüro der Stadt Hechingen und bei CIGO/Lotto im Kaufland. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben – sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Die Locations und Bands im Überblick: Alte Brauerei: "Anything Else" (Rock & Pop / Hardrock); Schubis: "The Pulz" (Brit-Pop); Fecker: "M & M" - Rock Deluxe (Cover-Rock / Acoustic) Italiano Raising Crown (Cover-Rock / Party Rock); Schwarzbrenner: "Seán Treacy Band" (Cover-Rock); Oldtimermuseum Zollernalb: "Threesome" (Rockabilly / Surf, DooWop, Swing); Mohren: "The Crossways" (Rock & Pop / Charts)