Hechingen Kneipennacht: neun Bands in acht Lokalen

Die Bändel für den frohgelaunten Partyabend gibt es im Vorverkauf für zehn Euro in allen teilnehmenden Lokalen sowie im Bürger- und Tourismusbüro. Wer am Veranstaltungsabend selbst noch spontan auf die Piste will, kann sich für 13 Euro in den Lokalen ein Bändchen kaufen.

Wer dabei sein will, kann noch in aller Ruhe die "Tagesschau" genießen. Einlass in die Kneipen ist zwar schon ab 20 Uhr. Aber die Bands beginnen erst so gegen 21 Uhr. Zwischen den Lokalen fährt zwischen 22 und 2 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus. Der Fahrplan ist in den ausliegenden Programmheften abgedruckt.