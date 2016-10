Hechingen Kneipennacht: Motto ist Programm

Gut, wenn man weiß, was man will. Rock’n Roll ist es bei Jutta und Walter Strohmayer, die auf dem Weg ins Oldtimermuseum sind. Dort lässt die Band "ThreeSome" den Sound der 50er Jahre auferstehen. Elvis lebt, zumindest während die Musik spielt. Fast so alt wie der "King" ist Klaus Klink, ein Meister am Kontrabass, dessen Wiege in Jungingen stand.

Was bei den einen die Füße wippen lässt, sorgt bei den anderen für rhythmisches Kopfnicken. Im "Rock Café Kiss" ist Hardrock pur angesagt. "Gelb, Gelber, Durchgeknallt" oder mit anderen Worten – "Gelbsucht": eine Band, die das Publikum mit einem Energiesturm durchschüttelt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Kracher sind auch "Edelweiss", die an diesem Abend ebenfalls im Rock Café auftreten und AC/DC Power-Rock mit Alm-Party vereinen.

Apropos Partyhits: Diese hat auch die Seán Treacy Band im Repertoire, die nach ihrem irischen Frontman benannt ist und im "Schwarzbrenner" auftritt. Ihr Programm reicht von der rockigen Gegenwart zurück bis zu den Oldies. Äußerst flexibel müssen übrigens auch die Besucher sein, um sich durch den proppenvollen Gastraum der Bar schlängeln zu können.

Im "Mohren" gehört die Bühne "The Crossways", fünf jungen Musikern, die Chartbreakern der 80er ebenso eine persönlichen Note verleihen wie Rock- und Popsongs von heute. Acoustic-Britcover und Radiohits sind dagegen die Spezialität von "The Pulz", die im "Schubis" ihren Auftritt haben.

Für viele Partygäste wird es eine lange Nacht

"Dort kommen wir gerade her", erzählen Tobias und Massimo, die nun im "Italiano" den Songs von "Raising Crown" lauschen, die mit Classic Cover Rock und Partyhits aufwarten.

"Anything else" oder anders ausgedrückt: Darf es noch mehr sein? Aber sicher! Die gleichnamige Band in der "Alten Brauerei" bietet Rockmusik für alle Generationen. Kein Wunder, dass es für viele eine lange Nacht wurde.