Hechingen Kleiner Verein mit großer Leistung

Vorsitzender und Schriftführer werden wiedergewählt

Wiedergewählt wurden Ralf Börger als Vorsitzender, Roland Huber als Schriftführer sowie Armin Hoch als Beisitzer. Kassierer Gerd Scheufele stellte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl, bleibt dem Verein aber als Beisitzer erhalten. Das Amt des Kassierers konnte der Verein auf der Versammlung vorerst nicht neu besetzten, es bleibt damit vorerst vakant.

Abschließend blickte Vorstand Börger noch voraus: Diese Woche wird ein zweiteiliger Schnittkurs angeboten – bestehend aus einem Theorieteil am Donnerstag und einem Praxisteil am Samstag. Anmeldungen seien noch möglich, so Börger. Außerdem wird im Herbst diesen Jahres wieder das Mostfest stattfinden, das der Verein alle zwei Jahre in der Boller Turn- und Festhalle veranstaltet.

Anlässlich des 30-jährigen Vereinsjubiläums ehrte der Obst- und Gartenbauverein Boll alle seine Gründungsmitglieder mit dem LOGL-Bäumchen in Silber (siehe Foto). Die Auszeichnung erhielten:

Peter Beck, Werner Bendix, Albert Buckenmaier, Albert Daiker, Max Daiker, Oskar Daiker, Hans-Peter Freudenmann, Josef Hauser, Alfred Hoch, Barbara Hoch, Karola Hoch, Roland Hoch, Horst Killmaier, Rolf Killmaier, Klaus Knecht, Wendel Kuricini, Frank Löffler, Fritz Löffler, Heinz Löffler, Johann Löffler, Anton Ott, Franz Ott, Hartmut Pruss, Walter Renner, Jakob Ruhl, Roland Schumacher, Hugo Schäfer, Ludwig Schäfer, Stefan Schäfer, Rolf Strobel, Bernhard Söll, Fred Waidelich, Josef Weber, Valentin Weber, Adolf Wolf, Alfons Wolf, Anton Wolf, Emilie Wolf, Eugen Wolf und Theo Wolf. Das LOGL-Bäumchen in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten: Armin Bendix, Timo Hoch, Bruno Horn, Klaus Keller, Christian Kupke, Franz Reinacher, Gerd Scheufele, Martin Steinhilber, Erwin Wolf, Gunda Wolf, Martin Wolf, Karl-Heinz Lorenz, Willi Boll, Brigitte Härer, Frank Härer, Rainer Höllwarth, Hubert Keller, Hans Wolf, Alexander Löffler, Armin Hoch, Gabi Hein und Martin Heinzelmann. Den Bronzenen Apfel für zehn Jahre in der Vorstandschaft erhielten der Zweite Vorstand Armin Bendix sowie der scheidende Kassierer Gerd Scheufele.