Hechingen Kirche ist proppenvoll: Pfarrer Maiwald wird verabschiedet

Dem Anlass gemäß bot Stiftskantor Mario Peters mit dem Kirchenchor von der Emporenorgel aus eine besondere musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Und mit Bezug zur Lesung ("Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten ...") sowie dem Evangelium nach Matthäus, wonach Jesus mit der Frage nach den wichtigsten Geboten als Erstes die Gottesliebe und dann die Nächstenliebe als Zweites nennt, baute die Predigt Maiwalds auf, in der er versprach, dass "wir bei ihm [Gott] wohnen werden, wenn wir ihn denn liebten, was bedeute, seine Gesetze einzuhalten".

Daraus leitete der Pfarrer die bekannte "Goldene Regel" als Wegweiser für das Leben ab, was wie ein persönlicher Ratschlag an alle klang: Was du nicht wünschst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Mit den Worten "Gehen Sie diesen Weg", schloss Maiwald und dankte beim Abschlusssegen für die Unterstützung, die er erhalten hatte, namentlich auch Peters für die "schöne Gestaltung" der Gottesdienste mit Musik. Er wünschte allen "inneren Frieden" und "eine Lösung für Hechingen".

Im Anschluss daran hielt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ottmar Müller eine geradezu pathetische Ansprache, bei der er die gemeinsame Vergangenheit seit Maiwalds Investitur am 1. Advent 2013 Revue passieren ließ. Gelehrsamkeit und Spiritualität seien seine Stärken gewesen, so Müller, Pfarrer Maiwald habe mit großer Hingabe, Authentizität und Geradlinigkeit den Glauben und das Evangelium verkündet. Wenn Hilfe notwendig war, sei er "schnell und unbürokratisch" vorgegangen.

Dass es in der Kirchengemeinde aber auch Differenzen gegeben hatte, sparte Ottmar Müller in seinen Abschiedsworten nicht aus, und er rief zu Versöhnung auf. Da, wo der Pfarrer der Gemeinde möglicherweise etwas schuldig geblieben sei, solle man es ihm nicht nachtragen. Und für Dinge, mit denen man den Pfarrer "unnötig verletzt" habe, drückte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende sein tiefstes Bedauern aus und bat "von Herzen um Vergebung".

Müllers Abschiedsrede endete mit reichlich Dank und besten Wünschen für die Zukunft des Pfarrers.

Beim anschließenden Stehempfang im Gemeindehaus gab es bei Getränken und Imbiss noch reichlich Gesprächsbedarf und eine schier nicht enden wollende Reihe Wartender, die sich persönlich bei Gabriel Maiwald verabschiedeten.