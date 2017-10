Hechingen Kindertheater bringt gute Träume

Vier Kindertheaterstücke sucht die städtische Kulturreferentin Anke Gärtner pro Saison aus. Unterstützt wird sie bei der Auswahl von Susanne Kienzle, der Konrektorin der Hechinger Grundschule. "Die ist einfach näher dran am Geschmack der Grundschüler", erklärt Anke Gärtner.

Die Stücke für Grundschulkinder kommen deshalb immer sehr gut an. Kniffliger ist das Projekt, das im vergangenen Jahr begonnen hat: Ein Stück für Kinder im Alter über zehn Jahre. "Das läuft noch schwierig", räumt Anke Gärtner ein. Beim Stück "Fluchtwege" war der Saal recht leer. Sie hofft, dass das Stück "Der Junge mit dem längsten Schatten", das am 10. April gespielt wird, mehr Erfolg hat.

Vielleicht ist aber das Grundschulalter einfach das beste Alter, um Theater aus vollen Zügen zu genießen. Kinder in dem Alter gehen voll in einer Geschichte auf, werden bis zur letzten Faser gepackt. Kein Wunder, dass am Mittwoch einige zunächst recht erschöpft wirkten, als der Vorhang fiel. Lange hielt das nicht an. Lachend und tobend stürmten sie aus der Stadthalle, das lange Stillsitzen musste erstmal abgeschüttelt werden. Eins jedoch konnten sie am Abend bestimmt alle: Gut und ohne böse Träume schlafen.

Das nächste Kindertheaterstück wird am Mittwoch, 13. Dezember, von 14.30 Uhr an gespielt. Zu sehen gibt es dann "Der kleine Prinz". Es folgt eine kurze Winterpause, und am 13. März heißt es dann "Die Olchis kommen zurück – Das geheime Olchi-Experiment".