Hechingen Kindergarten soll neben der Stadthalle gebaut werden

Hechingen. Seit längerem war klar, dass es einen neuen Spielplatz im Fürstengarten geben wird. Am Mittwochabend hat der Bauausschuss – mit einer Gegenstimme – über den genauen Standort entschieden: Der Spielplatz soll an der Zollernstraße mit Anschluss an den Stadtgarten und an den Parkplatz vor der Stadthalle gebaut werden.