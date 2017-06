Hechingen Kinderfest: Vier Tage voller Heimatgefühl

Aber keine Sorge: Überwiegend bleibt alles beim Alten: Vier Tage Rummelplatz auf dem Weiher, Antrommeln, Seniorennachmittag und Sportturniere am Freitag, Stadtkapellen-Platzkonzert und Festhandlung auf dem Marktplatz am Samstagabend, Festumzug am Sonntag und geselliger Ausklang auf dem Weiher-Gelände am Montag mit gigantischem Feuerwerk als Schlusspunkt von 22.45 Uhr an – das bildet nach wie vor den Kern dieser Veranstaltung, die im besten Sinne des Wortes ein Heimatfest ist, das Einwohnern und Freunden der Stadt Begegnungsmöglichkeiten bietet, die für alle Generationen Angebote macht und die eben auch in hohem Maße von Aktivitäten der Vereine und Stadtteile geprägt ist.

Und was ist neu in diesem Jahr? Eine Änderung ist dem Umbau des Weiherstadions geschuldet, so dass am Freitag von 14 Uhr an die Fußball- und Völkerballturniere auf Schulsportplätzen stattfinden müssen.

Während das eher ein Detail ist, wird abends um 19.30 Uhr ein neues Kapitel Festgeschichte geschrieben. Nach dem Bieranstich um 19 Uhr spielt von 19.30 Uhr an die Partyband "Dirndlknacker" auf dem Weiher-Festgelände. Open-Air, freier Eintritt – könnte gut sein, dass das ein Riesenerfolg wird.