Hechingen Kinder dienen als Inspirationsquelle

Es sei nicht der architektonische Aspekt, der hierbei im Vordergrund stehe, erklärte Herbert Stehle am Sonntag bei der Vernissage, sondern das Haus "als Symbol, als Zeichen." Seine Inspirationsquelle ist dabei so überraschend wie naheliegend: Kinder, die genau das meisterhaft beherrschen – die Wahrnehmung des Grundsätzlichen.

Die Interpretation eröffnet hingegen Raum für eigene Projektionen. Ob das Haus als "Behaust sein", als innerer Zustand, Wohlfühlfaktor oder aber als Rückzugs- und Abgrenzungsort gesehen wird: das beurteilt allein der jeweilige Betrachter.

Von der Skulptur zum Bild

Vom Haus zum Menschen, von der Skulptur zum Bild schweift der Blick des Kunstfreundes, wenn er sich in der Villa Eugenia von den Arbeiten Herbert Stehles den Werken des Zeichners und Holzschneiders Peter Weydemann zuwendet. In Berlin geboren, hat er sich nach dem Kunststudium in Oberschwaben niedergelassen.

In seinen Holzschnitten lässt er vielfach die Maserung als sichtbaren Anteil des Materials wirken, was dem Werk eine natürliche Lebendigkeit verleiht. Nach welchen Kriterien er seine Hölzer auswählt? Zum Teil gebe es Exemplare, die den "Inhalt" schon mitbringen, die Form bereits beinhalten würden, ließ Peter Weydemann die Gäste der Vernissage wissen.

Neben Holz- fertigt er auch Linolschnitte und Zeichnungen an; Schwerpunktthemen sind Menschen, Landschaften und Architektur. Besonders schön sei für ihn der direkte Kontakt mit dem Material, gab der Künstler Einblick in den Entstehungsprozess seiner Arbeiten, in dem Kunst und Kreativität mit handwerklichen Aspekten verbunden werden.

Die Ausstellung in der Villa Eugenia ist noch bis zum 16. Oktober, jeweils samstags von 15 bis 17 und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Herbert Stehle ist am 17. und 18. September sowie am 16. Oktober anwesend, Peter Weydemann am 24. und 25. September und ebenfalls am 16. Oktober.