Hechingen Kinder bestehen die Feuerprobe

Auch Mädchen machen in der Jugendabteilung mit

Wer glaubt, die Feuerwehr sei eine reine Männerdomäne, der hat sich getäuscht. Fünf Mädchen sind aktuell in der Jugendabteilung. Darunter Lea-Sophie Barthel. Die 14-Jährige ist seit vier Jahren mit im Team. "Auch die Mädchen geben hier den Ton an", erzählt sie. Den Ton angeben möchte sie nicht nur in der Jugendfeuerwehr, sondern später auch bei den Aktiven.

Jugendwart Bulach ist begeistert von seiner Truppe. Seit zehn Jahren bildet er den Nachwuchs aus. "Viele heutige Aktive kenne ich seit sie in der Jugendfeuerwehr angefangen haben. Das erhöht das gegenseitige Vertrauen im Einsatz enorm."

Mittlerweile stehen Zweier- und Dreierteams um das Häuschen. "Wasser marsch!" Die Teams halten die Schläuche mit aller Kraft fest, dann schießt das Wasser in einem weiten Strahl über das Gelände. Nach ein paar Sekunden haben die Jugendlichen die Kontrolle über den Wasserschlauch und zielen jeweils einen knappen Meter am Brandherd vorbei. "Wir üben heute die Riegelstellung", erklärt einer der Ausbilder. Das soll ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern und das Feuer in Schach halten.

Nach 20 Minuten ist der Einsatz beendet. Bulach ruft die Jugendlichen zu sich – Einsatzanalyse. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist er zufrieden. Dann heißt es Schläuche sauber zusammenrollen und wieder im Fahrzeug verstauen. Der Übungsabend ist noch nicht vorbei. Der Aufbau einer Riegelstellung wird nochmal wiederholt, diesmal aber mit vertauschten Rollen. Erst das schafft die Routine, die später einmal im Ernstfall den reibungslosen Ablauf sichert.

Den Kindern und Jugendlichen macht das sichtlich Spaß. Sie bleiben konzentriert dabei, albern zwischendrin nicht rum. Auf sie wird man sich später mal verlassen können.

Derzeit zählt die Hechinger Jugendfeuerwehr 22 Mitglieder im Alter zwischen zehn und 18 Jahren. Geübt wird jeden zweiten Dienstag – außer in den Ferienzeiten. Außerdem stehen auch Zeltlager, Ausflüge zum Cart-Fahren und weitere Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Wer sich für die Gruppe interessiert, kann über die Mailadresse "rouven.bulach@feuerwehr-hechingen.com" unverbindliche Kontakt zum Jugendleiter aufnehmen. Eine Chance zum Kennenlernen besteht auch von Freitag bis Sonntag, 30. Juni bis 2. Juli. Dann feiert die Jugendfeuerwehr ihr 40-jähriges Bestehen.