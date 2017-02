Hechingen Kind missbraucht: Mann voll schuldfähig

Am Mittwoch wurden nun als Zeugen der Ex-Freund der Klägerin und der Therapeut des Beschuldigten vernommen. Nach Aussagen des Ex-Freundes sei die 23-Jährige während deren Beziehung zum Teil nachts unter Tränen aufgewacht und habe sich zeitweise nicht mehr getraut, das eigene Haus durch die Vordertür zu verlassen.

Bei der Befragung des Reutlinger Psychologen stellte sich heraus, dass sich der Angeklagte bereits im Februar 2015 an ihn gewandt hatte und seitdem in Behandlung ist, um mit der Belastung durch das Strafverfahren fertig zu werden.

Im psychologischen Gutachten der jungen Frau durch eine Sachverständige ging es um die Glaubwürdigkeit der Klägerin. Zwar habe sie die ausreichende "Lügenkompetenz", um eine solche Geschichte zu erfinden, sagte die Psychologin. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie die Unwahrheit gesagt habe.

Ähnliches war vom psychiatrischen Gutachter zu hören. Dieser vermutete zwar bei dem 54-Jährigen eine "phasenweise Tendenz zur Pädophilie", konnte aber keine tief gehenden Störungen feststellen – was den Beschuldigten voll schuldfähig macht. Er glaube dem Mann aber auch, dass es nie über Streicheln und Kraulen hinausgegangen sein soll, sagte der Gutachter.

Eine äußerst schwierige Entscheidung also für das Gericht. Die Plädoyers wurden am gestrigen Mittwoch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Das Urteil soll am heutigen Donnerstag verkündet werden.