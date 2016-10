Hechingen Killberg IV hat ein Zufahrts-Problem

Oder man findet einen zweiten Zugang, so Vorschläge aus dem Plenum. Vom Bahnhof her soll es einen alten Landwirtschaftsweg geben, wurde berichtet. Da könnte eine zweite Straße langführen. Auch eine Anbindung zumindest per Fußgängerbrücke zum Etzental wurde angesprochen. Dass die aktuelle Wohngebietsstruktur für eine Busanbindung sehr ungünstig ist, wurde an diesem Abend auch noch deutlich.

Dass wohl jahrelang ein Baugebiet im Etzental als Anschluss für eine Brücke zum künftigen Baugebiet freigehalten wurde, nun aber vor wenigen Wochen als Bauplatz verkauft wurde, machte als Gerücht die Runde. Stadtbaumeisterin Monika Monauni erklärte, dass sie dazu nichts sagen kann. "Weder Ja noch Nein", so ihre Antwort.

Null-Energiehäuser könnten zur Vorschrift für Bauwillige werden

Wünsche wurden auch an anderen Tischen besprochen. Eine starke ökologische Ausrichtung fordert etwa Stadträtin Almut Petersen im Schulterschluss mit SPD-Kollege Jürgen Fischer. Ein Nahwärmenetz etwa? Wäre machbar , meinte Stadtwerke-Chef Reinhold Dieringer. Auch von Null-Energie-Standard als Bauvorschrift war die Rede. Ob das die Baupreise stark verteuern würde? An diesem Abend blieben solche Fragen offen. Es ging um Ideen, nicht um Entscheidungen. Weitere Ideen betrafen Fragen, wo Spielplätze hinsollen und wo Bolzplätze. Und hinterfragt wurde auch, ob statt Eigenheim-Idylle nicht mehr kompaktere Mehrgeschossbauten erstellt werden sollen. Geringerer Platzverbrauch und auch was für kleinere Geldbeutel, so das Argument.

Am 30. November findet das Abschlusstreffen zum Bürgerworkshop statt. Dann wird vorgestellt, was sich in Planungen einarbeiten lässt. Die Entscheidung fällt am Ende ohnehin im Gemeinderat.